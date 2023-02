Catania, autonoleggio truffava clienti con multe e incidenti falsi: 3 indagati

Verbali e incidenti falsi, così un autonoleggio siciliano truffava i propri clienti: 3 gli indagati.

La sezione di Polizia Giudiziaria della Polizia Municipale di Catania con la coordinazione della Procura della Repubblica di Siracusa, dopo lunghe indagini hanno scovato un collaudato sistema di truffe gestito da un autonoleggio della provincia di Siracusa (con sede anche nei pressi dell’aeroporto di Catania) ai danni dei propri clienti, per decine di migliaia di euro solo nel biennio 2018/2019. Nel periodo citato, la ditta ha trattenuto dalle carte di credito dei clienti circa 150 mila euro, ripartendo l’ingente differenza, in parti diverse, tra soci e dipendenti della ditta.

Gli indagati sono tre e dovranno rispondere dei reati di falsità materiale e truffa aggravata.

L’indagine è partita nel marzo 2020 a seguito della segnalazione di due turisti polacchi, i quali hanno denunciato di aver subito un addebito dall’Autonoleggio per violazioni al Codice della Strada mai commesse. Analizzando attentamente i verbali, si è potuta verificare la falsità delle carte, apparentemente emesse dalla Polizia Locale di Catania, scannerizzate e poi modificate tramite specifici software.

La perquisizione della sede dell’Autonoleggio, autorizzata e disposta dal Pubblico Ministero, ha portato al sequestro di dati digitali pari a circa 5.000 Gigabyte. Da questi dati è possibile notare la presenza di molti clienti stranieri e di truffe basate per lo più su presunti danni arrecati ai veicoli noleggiati. In particolare, l’Autonoleggio riscuoteva dai clienti le somme necessarie per poter pagare le multe. Di fatto la ditta, una volta incassato il denaro, non provvedeva al pagamento del verbale ma si limitava a comunicare il nominativo del cliente-trasgressore all’Ente che lo aveva elevato, per la doppia notifica del verbale, in modo da far pagare due volte la multa ai clienti.