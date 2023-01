Tú Sí Que Vales, casting a Catania: quando e come candidarsi

I casting per la nuova edizione del noto show televisivo di Canale 5 si svolgeranno anche nella città etnea: ecco tutte le informazioni più utili.

Aperte le candidature ai casting per la nuova edizione del talent show di Canale 5 “Tú Sí Que Vales”. Tra le città in cui si svolgeranno i provini è presente anche Catania. La data dell’inizio dei casting nella città etnea è ancora lontata, dato che mancano circa due mesi: infatti, i casting di Tú Sí Que Vales si svolgeranno a Catania il 28 marzo.

Tú Sí Que Vales: il programma

Tú Sí Que Vales è ormai un noto talent show televisivo trasmesso in prima serata su Canale 5, con giudici dai volti noti. Per esempio, nella scorsa edizione i giudici sono stati Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Sabrina Ferilli come rappresentante della giuria popolare. Il programma prende spunto dall’omonimo format di origine spagnola trasmesso da Telecinco tra il 2008 e il 2013 e dal 2016 da La Sexta.

Come candidarsi

Gli interessati dovranno semplicemente collegarsi al sito internet WittyTv, canale ufficiale dei programmi prodotti dalla Fascino PGT S.R.L. Si dovrà compilare un modulo per candidarsi alle selezioni, che sia da singolo, coppia o gruppo. Nel corso della compilazione del modulo verranno richiesti: