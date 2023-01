Stasera in TV: in onda “Io sono leggenda” e “Harry Potter e il prigioniero di Azkaban”

Giovedì sera di fine gennaio in cui fa ancora troppo freddo per uscire? La soluzione migliore è una serata di relax sul divano con un bel film alla TV con i suggerimenti della Redazione di LiveUniCT.

Cinema Catania difficili da raggiungere a causa del freddo? nulla da temere, la redazione di LiveUniCT è qui per voi per consigliarvi il miglior intrattenimento di stasera nel piccolo schermo.

Harry Potter e il prigioniero di Azkaban [Italia 1, ore 21:20]: appena giunto al terzo anno ad Hogwarts, Harry scopre che il famoso e pericoloso assassino Sirius Black è fuggito dalla prigione di Azkaban. Questa volta, tuttavia, Harry non può contare su i suoi amici più stretti, poiché vi si nasconde un traditore.

Io sono leggenda [Canale 20, ore 21:04]: un virus tremendo nato originariamente dalla ricerca sul cancro colpisce la città e trasforme le persone in animali rabbiosi, mostri spietati e disumani. L’unico a non essere contagiato è Robert Neville, che insieme al suo cane Sam conduce la battaglia nel tentativo di trovare una cura.

Odio l’estate [Canale 5, ore 21:21]: Aldo, Giovanni e Giacomo partono per le vacanze, tuttavia non si conosco e le loro vite sono completamente diverse: uno è il precisino con un’azienda fallimentare, l’altro è un medico di successo con un figlio in crisi adolescenziale e l’ultimo è l’ipocondriaco nullafacente con un cane di nome Brian e la passione per Massimo Ranieri. Le loro vite si incrociano quando affittano la stessa casa vacanze.

Jojo Rabbit [Rai 2, ore 21:20]: Johannes “Jojo” Betzler, un bambino tedesco, durante la seconda guerra mondiale è un membro del partito nazista tedesco e fan del Führer, ma la sua fede viene messa a dura prova quando scopre che la propria madre nasconde una giovane ebrea in soffitta di casa loro.