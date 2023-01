Covid, vaccini: somministrazione bivalente efficace contro nuove varianti

Covid, vaccini: secondo recenti studi,il bivalente sarebbe efficace per combattere le nuove varianti Kraken e Orthrus.

Nonostante l’allentamento della pandemia, e gli alti e bassi riguardo l’andamento dei contagi, proseguono gli studi sul virus che ha paralizzato tutto il mondo per oltre un anno. Infatti, dalle ultime ricerche riguardo il Covid 19 si è potuta verificare l’efficienza del vaccino bivalente a fronte delle sottovarianti Kraken e Orthrus.

Queste ultime sarebbero infatti le nuove varianti Covid che hanno destato preoccupazione nelle ultime settiamne, dato che riuscivano a sottrarsi alla risposta immunitaria data dalle tre dosi di vaccino monovalente. Tuttavia, attraverso gli studi è stato possibile dimostrare che un richiamo con il vaccino bivalente si dimostra efficace per ripristinare una protezione migliore al contagio.

Lo studio in questione è stato effettuato dalla Ohio State University di Columbus e, come anticipato, in esso si afferma che il livello degli anticorpi torna ad essere adeguato dopo la somministrazione del vaccino bivalente. Tuttavia, come annunciato in passato per la variante Omicron, nello studio si sottolinea anche la probabile elevata contagiosità della sottovariante Kraken, la quale sembrerebbe decisamente più facile da propagarsi rispetto alle altre attualmente diffuse.