Stasera in TV: in onda “Assassinio sull’Orient Express” e “Mama’s boy”

La redazione di LiveUnict propone una serie di film e programmi da guardare stasera in TV. Ecco la programmazione con i titoli da noi consigliati.

Assassinio sull’Orient Express [Rai 4, ore 21:20]: Kenneth Branagh dirige un cast stellare con Michelle Pfeiffer, Penelope Cruz e Johnny Depp. Il detective Poirot indaga su un omicidio avvenuto su un treno. Dal bestseller di Agatha Christie.

Storia di una ladra di libri [Canale 5, ore 21:20]: Adottata all’età di nove anni, Liesel (Sophie Ne’lisse) vive con i genitori (Geoffrey Rush ed Emily Watson) in un quartiere tedesco di operai. Testimone degli orrori del nazismo, Liesel trova conforto nei libri da quando, dopo averne rubato uno, comincia a collezionare volumi e impara a leggere mentre i suoi genitori nascondono sotto le scale della loro abitazione un rifugiato ebreo (Ben Schnetzer).

Mama’s boy [Warner TV, ore 21:00]: Jeffrey Mannus, 29 anni, vive ancora con mamma Jan. Non avendo alcun motivo per alterare una situazione a lui tanto congeniale, sente il mondo crollargli addosso quando lei inizia a frequentare Mert, sorta di guru che millanta capacità da “speaker motivatore”. Quest’ultimo riesce a conquistare il cuore di Jan invadendo così il territorio di Jeffrey, che trova un improbabile alleato in Nora, aspirante cantautrice con idee progressiste. Mentre infuria la lotta fra i due maschi, succede qualcosa di imprevisto: Jeffrey, dopo essersi innamorato di Nora, comincia a intravedere l’adulto che è in sè.

E alla fine arriva Polly [Canale 27, ore 21:10]: Dopo essere stato tradito dalla moglie durante la luna di miele, uomo pignolo e precisino si innamora di una donna anti convenzionale che gli stravolge la vita.