Matteo Messina Denaro: individuato il terzo covo dell’ex latitante

In seguito alle indagini, la Polizia è riuscita a trovare il terzo covo dell'ex latitante Matteo Messina Denaro.

Proseguono le indagini su Matteo Messina Denaro e sulla sua vita da latitante prima dell’arresto: dopo la scoperta di un covo del boss mafioso, nel corso della giornata odierna la Polizia ha scoperto un terzo luogo in cui ha vissuto il capomafia Messina Denaro.

Secondo quanto riportato, si tratterebbe di un appartamento situato a Campobello di Mazara, vale a dire nel paese in cui sono stati individuati gli altri due covi del capomafia. La Polizia si è occupata di perquisire il terzo covo, sebbene sia stato annunciato che è vuoto. In particolare, si tratterebbe di un appartamento in vendita e gli inquirenti sono al lavoro per accertarsi dell’identità del proprietario.