Comune Catania, via a revoca Commissario Portoghese: oggi convocazione straordinaria

Via al procedimento di revoca dell'incarico per Federico Portoghese. Attesa per oggi una convocazione straordinaria del Consiglio Comunale su “Emergenza crisi istituzionale del Comune”.

Ufficialmente avviato il procedimento di revoca dell’incarico di Commissario straordinario al Comune della città metropolitana di Catania nei confronti di Federico Portoghese, che ricopre il ruolo dallo scorso 9 settembre 2022, data del conferimento del ruolo.

Il procedimento, avviato dall’Assessorato regionale delle Autonomie locali, arriva dopo il parere negativo espresso da parte della presidenza della Regione Siciliana: secondo l’ufficio legislativo e legale, non andrebbero inclusi tra i candidati alla posizione di Commissario degli enti locali siciliani coloro i quali rientrano tra le categorie di ricercatori, dirigenti delle università statali, professori universitari. Il Commissario Portoghese, ex dirigente presso l’Ateneo Catanese, non sarebbe giuridicamente indicato, dunque, per supplire alla figura, attualmente mancante, del sindaco di Catania.

Nel provvedimento si segnala, inoltre, che “eventuali memorie potranno essere presentate entro cinque giorni”. Nello stesso periodo il Commissario straordinario “è invitato a limitare la sua attività agli atti urgenti e indifferibili”.

Convocazione straordinaria del Consiglio Comunale

Nel frattempo, nella giornata di oggi, il presidente del Consiglio comunale, Sebastiano Anastasi, ha convocato l’Assemblea cittadina in seduta straordinaria e urgente: si tratterà l’argomento “Emergenza crisi istituzionale del Comune di Catania”, su richiesta del consigliere Bonaccorsi e di altri componenti del civico consesso.