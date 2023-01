Sicilia, studente muore con una coltellata: indagini in corso

Il fatto è avvenuto nell'appartamento nel quale alloggiava ad Agrigento. Il giovane è stato ritrovato privo di vita con un coltello conficcato in petto.

La procura di Agrigento ha disposto l’autopsia, per comprendere le cause della morte dello studente cinese di 22 anni Tianzheng Zhang, iscritto presso l’Accademia delle Belle Arti “Michelangelo” ad Agrigento. Scopo degli accertamenti è capire di chi siano le impronte digitali trovate sul manico del coltello che il ragazzo cinese si è ritrovato nel petto, il fatto è avvenuto presso una stanza di un affittacamere nel centro storico di Agrigento.

Per il momento l’ipotesi dell’omicidio resta la pista più plausibile, i carabinieri hanno interrogato i residenti della zona ma nessuno ha sentito ho notato nulla di particolarmente rilevante. Le finestre e le porte della casa dove il giovane alloggiava sono state ritrovate chiuse. A trovare il cadavere sono stati i vigili del fuoco ed i pompieri hanno ricevuto delle segnalazioni dagli amici connazionali, quest’ultimi l’avevano visto l’ultima volta a Porta di Ponte dove aveva avuto una discussione lo scorso venerdì sera, a tal punto che in quell’occasione, è servito l’intervento dei carabinieri per evitare guai peggiori.

Il ragazzo è stato ritrovato senza vita con la solita tuta grigia che indossava. I carabinieri si sono affidati alle videocamere di videosorveglianza per vederci più chiaro, ma due di queste non erano funzionanti. Dunque, serviranno giorni per comprendere quanto accaduto al ragazzo. Nel frattempo ci sono stati i primi accertamenti sul corpo della vittima e si attendono i risultati sulle indagini che la Polizia Scientifica ha fatto nell’appartamento dove viveva lo studente.