Bonus benzina 2023: prorogata l’agevolazione da 200 euro

Bonus benzina 2023: prorogata l'agevolazione fino al 31 dicembre 2023. I datori di lavoro potranno erogarlo sotto forma di voucher o "fringe benefit". Di seguito i dettagli.

Bonus benzina 2023: mentre si discute delle imposte sui carburanti, il governo ha deciso di prorogare al 31 dicembre 2023 la possibilità per le aziende di fornire i bonus benzina fino a un massimo di 200 euro ai propri dipendenti.

Bonus benzina 2023: di cosa si tratta?

L’aiuto è stato pensato dal governo Draghi nel marzo 2022, nel mezzo dell’impennata dei prezzi dei carburanti dovuta alla crisi energetica che ha segnato tutto lo scorso anno.

Non concorrendo alla formazione del reddito, sul valore del bonus non si devono pagare tasse e imposte; inoltre, ricadendo nella discrezionalità del datore di lavoro, la legge non prevede alcun requisito per accedere al bonus, né in termini anagrafici né in termini di reddito.

La misura può essere corrisposta ai lavoratori a tempo pieno e a tempo parziale, a tempo indeterminato o con contratto a tempo, agli apprendisti e agli stagisti inseriti nella forza lavoro aziendale.

La decisione

La scelta di prorogare fino alla fine del nuovo anno l’erogazione del bonus benzina 2023 è stata presa all’interno del Consiglio dei ministri del 12 gennaio.

Si tratta di una decisione ben discussa: solo pochi giorni prima, infatti, su proposta del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, l’agevolazione era stata confermata solo fino al 31 marzo 2023. La risalita dei prezzi di diesel e benzina ha però spinto l’esecutivo a spostare più in là la sua scadenza.

Bonus benzina 2023: come funziona?

L’erogazione dei buoni è a discrezione del datore di lavoro: non è infatti prevista alcuna procedura da seguire per richiederlo ed inoltre non è neanche scontato che tutte le aziende italiane decidano di partecipare a questa iniziativa .

“Il valore del bonus– si legge nel comunicato del Consiglio dei ministri- non concorrerà alla formazione del reddito da lavoro dipendente“.

L’agevolazione può essere corrisposta in due modi: i datori di lavoro possono decidere di farlo rientrare nell’ambito dei fringe benefits ammessi dallo Stato, oppure erogarlo sotto forma di voucher per l’acquisto di carburante. Nel primo caso, se incluso nei piani sindacali, il bonus benzina 2023 non verrà sommato al limite di non imponibilità dei benefit, fissato a quota 258,23 euro.