Scontro auto-camion in Sicilia, si aggrava il bilancio: deceduta una dei feriti

Si aggrava il bilancio dell'incidente che ha visto lo scontro frontale tra un'auto e un camion: una dei quattro feriti gravi è deceduta a causa delle ferite riportate nell'impatto.

Non ce l’ha fatta Maria Carmela Di Bennardo, una dei quattro feriti del grave incidente che si è verificato questa mattina sulla Catania-Gela. Il sinistro, che ha visto il violento scontro tra un’auto e un camion, è da subito apparso come particolarmente grave, tanto che le condizioni dei feriti hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso. La donna che ha perso la vita, una maestra originaria di Acate, in provincia di Ragusa, è rimasta coinvolta nell’incidente insieme ad altre tre persone, attualmente ricoverate in condizioni delicate.

A causa dell’incidente, nel corso della giornata l’ANAS ha disposto la chiusura temporanea in entrambe le direzioni di un tratto della SS117bis “Centrale Sicula” al km 70.000, a Caltagirone, in provincia di Catania. Il traffico è stato temporaneamente deviato lungo la viabilità limitrofa da indicazioni in loco e sul luogo sono intervenuti l’Anas e le Forze dell’Ordine per consentire le operazioni di ripristino e della normale transitabilità appena possibile.