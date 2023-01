Incidente in Sicilia, scontro tra auto e camion: registrati 4 feriti gravi

Nuovo grave incidente sulle strade siciliane: questa volta un'auto si è scontrata frontalmente con un camion e il bilancio è di 4 feriti gravi.

Un nuovo grave incidente si è verificato stamattina sulle strade siciliane, nell’Ennese: questa volta, protagonisti del sinistro sono stati un’automobile e un camion che si sono scontrati lungo la Strada Statale 417 Gela-Catania. In particolare, l’impatto si è verificato allo svincolo per Piazza Armerina (in provincia di Enna).

Il bilancio del sinistro è di quattro feriti gravi, per i quali è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Non si cononoscono ancora le dinamiche dell’incidente e le motivazioni dell’impatto frontale tra l’auto e il camion. Sul posto, insieme ai soccorsi sono intervenute le forze dell’Ordine per indagare sugli eventi e gestire il traffico.