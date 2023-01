Covid Sicilia: aumentano i contagi e le ospedalizzazioni nell’Isola

Covid Sicilia, ecco gli ultimi aggiornamenti dal bollettino su contagi, ospedalizzazioni e vaccinati: in lieve aumento i ricoveri e la diffusione del virus.

Nella settimana 2-8 gennaio in Sicilia è avvenuto un incremento delle infezioni da Covid-19 ma in tendenza con la linea nazionale, i nuovi positivi sono stati 11.284 con un incidenza di 235/100 mila abitanti.

Il tasso più elevato nella Regione è stato registrato a Ragusa (295/100.000 abitanti), Palermo (264/100.000) e Messina (244/100.000), mentre le fasce d’età più colpite sono gli over 90 (371/100.000), quella tra i 70 e i 79 anni (361/100.000) e tra gli 80 e gli 89 anni (356/10.0000). Questi dati sono stati trattati dall’ultimo bollettino settimanale del dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell’assessorato alla Salute della Regione Siciliana.

Anche le ospedalizzazioni sono in aumento, ma la maggior parte dei ricoverati non risulta al momento vaccinata. Proprio riguardo le vaccinazioni, i soggetti nel target 5-11 anni con almeno una dose si attestano al 24,09%. Sono 63.827 i bambini, pari al 20,71%, che hanno completato il ciclo primario, mentre nel target over 12 i vaccinati con almeno una dose sono il 90,93%. Sono ancora 1.057.593 i cittadini che non hanno ancora fatto la terza dose. Inoltre, i vaccinati con dose aggiuntiva sono 2.772.333 pari al 72,39% degli aventi diritto. Le somministrazioni della quarta dose sono complessivamente 226.408 di cui 200.259 a soggetti over 60.