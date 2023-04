Grand Tour del 700 e dell’800: partecipa anche Caltagirone

Il comune di Caltagirone parteciperà all'iniziativa Grand Tour del 700 e dell'800, per riscoprire le radici attraverso la letteratura, la pittura e la fotografia.

Il sindaco di Caltagirone Fabio Roccuzzo ha annunciato la partecipazione del comune calatino all’iniziativa Grand Tour del 700 e dell’800, un’opportunità per riscoprire le radici attraverso la letteratura, la pittura e la fotografia, e per sviluppare un turismo sostenibile in Sicilia. “Il Comune di Caltagirone, già sede dell’assemblea dell’Iccn, la rete delle città custodi del patrimonio culturale immateriale Unesco e organismo consultivo dell’Agenzia delle Nazioni Unite, partecipa all’iniziativa Grand Tour del Settecento e dell’Ottocento — ha dichiarato il sindaco — , che ha il meritorio scopo di riscoprire le radici attraverso la letteratura, la pittura e la fotografia per costruire insieme un turismo sostenibile per la Sicilia e per i nostri territori, contraddistinti, come nel caso di Caltagirone, dall’essere stati dichiarati dall’Unesco patrimonio dell’umanità. “Siamo impegnati – conclude il sindaco di Caltagirone – per individuare le iniziative da dedicare, in particolare, agli artigiani e alla cultura. In cantiere pure un incontro di presentazione nel salone di rappresentanza del municipio”.

Il progetto è internazionale ed oltre all’Italia partecipano anche la Grecia, Malta e la Tunisia.