Colapesce e Dimartino, da cantanti ad attori: al cinema il loro primo film

Colapesce e Dimartino si lanciano nel mondo del cinema: presto nelle sale di tutta Italia sarà distribuito il loro primo film in cui sono attori, sceneggiatori e autori delle musiche.

Colapesce e Dimartino artisti a tutto tondo: dopo il grande successo in coppia arrivato già da qualche anno, nel 2023 la coppia di cantanti siciliani parteciperà nuovamente al Festival di Sanremo 2023 con il brano “Splash” (Numero Uno/Sony Music). Tuttavia, sempre a febbraio 2023 è prevista una grande novità per i due cantanti siciliani: infatti, dal 20 al 22 febbraio sarà distribuito nei cinema italiani “La primavera della mia vita”, esordio cinematografico di Colapesce e Dimartino.

La primavera della mia vita racconta la storia di due amici, con un passato musicale in comune e un futuro ancora da realizzare. Dopo la rottura del loro sodalizio professionale, Antonio (Dimartino) ricontatta Lorenzo (Colapesce) per un nuovo progetto che non ha a che fare con la musica. È così che ha inizio un road movie ambientato in Sicilia pieno di sorprese, che vedrà i due amici affrontare il proprio passato. Nel film, Colapesce e Dimartino sono attori, ma hanno anche collaborato alla sceneggiatura e hanno musicato il film: per esempio, il brano di Sanremo 2023 accompagnerà i titoli di coda della pellicola.

Il film è diretto da Zavvo Nicolosi, alla sua opera prima, mentre la sceneggiatura è di Michele Astori, Antonio Di Martino, Lorenzo Urciullo e Zavvo Nicolosi da un soggetto firmato Di Martino, Urciullo e Nicolosi. La primavera della mia vita è prodotto da Wildside, società del gruppo Fremantle, e Vision Distribution, coprodotto da Sugar Play in collaborazione con Sky e con Prime Video con il sostegno della Regione Siciliana, Sicilia Film Commission.