Piazza Europa, al via riqualificazione: “La gente chiede sicurezza e decoro”

Al via riqualificazione di Piazza Europa. Di seguito le dichiarazioni del Consigliere Cardello in merito ai lavori.

Il consigliere del II Municipio, Andrea Cardello, ha annunciato tramite una nota l’inizio dei lavori per la riqualificazione di Piazza Europa a Catania.

“Ben vengano i progetti per la decementificazione e la riqualificazione di piazza Europa a Catania – si legge nella nota -. Ben vengano gli interventi degli operai che, ormai da giorni, sono al lavoro per rigenerare uno dei salotti buoni della città. Il problema di fondo è che, in questa parte di Catania, se non si vogliono fare passi indietro, oltre alle nuove opere, serve un piano di controlli degno di questo nome”.

“Per restituire alla gente definitivamente piazza Europa gli interventi attuali non possono bastare – continua il consigliere – è fondamentale attivare in tutta l’area un piano sicurezza anti ladri e vandali altrimenti le nuove dotazioni e gli arredi urbani saranno ridotte ad un cumulo di macerie. È bene ricordare che il sottoscritto ha più volte denunciato come piazza Europa fosse teatro di spettacoli pirotecnici notturni illegali e corse di scooter lanciati in pieno spazio pedonale”.

“La gente chiede sicurezza e decoro – conclude Cardello – e in passato i controlli mirati, da parte di carabinieri e polizia municipale, hanno garantito un minimo di vivibilità. Peccato che, come sempre succede, nel giro di pochi giorni, tutto ritorni come prima”.