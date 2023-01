Meteo Sicilia, attese piogge e schiarite: le previsioni

Meteo Sicilia: per la giornata odierna sono attese piogge seguite da schiarite in tutta la Sicilia. Di seguito le previsioni per i prossimi giorni.

Meteo Sicilia: piogge in arrivo a partire da oggi. L’inverno, stavolta, è decisamente arrivato. Infatti, le temperature sono nettamente in calo dopo il caldo anomale che c’è stato a Natale e a capodanno, adesso l’inverno sta arrivando ufficialmente.

Meteo Sicilia: piogge e freddo

A partire da oggi, lunedì 9 gennaio, le temperature sono nettamente in calo e le precipitazioni sono in arrivo. Infatti, in gran parte della Regione Sicilia sono attese piogge nella giornata odierna. Nello specifico ecco la situazione nelle varie province della Sicilia.

Agrigento: pioggia debole e temperatura massima di 16 gradi;

Caltanissetta: pioggia e temperatura massima di 11 gradi;

Enna: pioggia e temperatura massima di 9 gradi;

Messina: pioggia e schiartie e temperatura massima di 17 gradi;

Palermo: nubi sparse e temperatura massima di 17 gradi;

Ragusa: nubi sparse e temperatura massima di 15 gradi;

Siracusa: nubi sparse e temperatura massima di 19 gradi;

Trapani: temporale e schiarite e temperatura massima di 16 gradi.

Nei giorni a seguire invece la situazione sarà migliore nella maggior parte delle province siciliane poiché infatti non sono previste piogge ad eccezione delle province di Enna, Messina e Palermo dove sono attesi temporali e piogge isolate seguite da schiarite.

Nella giornata di mercoledì, invece, il cielo sarà sereno su tutta l’Isola e le province più calde saranno Catania, e Siracusa con temperature massime di 17 gradi.

Meteo Catania

A Catania il freddo e la pioggia è anche in arrivo. Durante la giornata odierna infatti, si attendono piogge isolate seguite da schiarite. Infatti, già a partire dalle 14 potrebbe arrivare la pioggia su tutto il territorio catanese, lasciando il cielo coperto durante tutto il giorno per poi riavere la pioggia alle 18. Inoltre, la temperatura minima è di 11 gradi e la massima di 18.

Per la giornata di domani, invece, su tutta la città di Catania, il sole dovrebbe essere l’unico protagonista con una temperatura minima di 9 gradi e una massima di 16.