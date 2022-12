Bonus Inps, in arrivo i benefici di 150, 200 e 350 euro: le date di pagamento

Bonus Inps: previste in questi giorni di fine anno i benefici erogati dall'Inps. Di seguito le date entro cui saranno erogati i pagamenti e come collegarsi sul sito Inps.

Bonus Inps: siamo giunti alla fine dell’anno ed è tempo di tirare le somme. Il 2022 è stato un anno difficile da un punto di vista economico, con il rincaro dei prezzi sui beni primari e il caro energia.

A tal proposito, ricordiamo come l’esecutivo, attraverso i decreti Aiuti abbia disposto aiuti economici per le famiglie e i lavoratori. In particolar modo, le misure previste riguardano i famosi bonus Inps da 150, 200 e 300 euro. Dopo aver presentato le rispettive domande entro i termini di scadenza, per i beneficiari è tempo di incassare i dovuti pagamenti.

Bonus Inps: date di erogazione dei benefici

Già a partire da martedì 27 dicembre 2022 sono in atto i pagamenti dei bonus (150, 200 e 350) erogati dall’ente di previdenza sociale. L’erogazione proseguirà fino al 2 gennaio 2023.

Il pagamento del bonus da 150 euro, previsto dall’articolo 19 del decreto Aiuti ter (decreto-legge 144/2022), non sarà erogato in un’unica tranche, ma bensì diviso in due, previste rispettivamente venerdì 30 dicembre 2022 (oggi) e lunedì 2 gennaio 2023. Ricordiamo che coloro che hanno richiesto il bonus da 150 euro devono avere percepito, per l’anno 2021, un reddito complessivo non superiore a 20mila euro.

Sempre per la giornata odierna, venerdì 30 dicembre, è atteso il bonus da 350 euro, una misura prevista per i titolati di partita IVA e liberi professionisti.

Pagamenti già effettuati per il bonus di 200 euro: infatti il beneficio dovrebbe essere arrivato lo scorso mercoledì 28 dicembre. Proprio quest’ultimo, ricordiamo, è stato introdotto dal decreto Aiuti n.50 del 2022 anche per i lavoratori che, nel mese di giugno 2022, risultavano titolari delle indennità di disoccupazione NASPI e DIS-COLL.

Come vedere se i pagamenti sono arrivati

Per verificare l’arrivo dei pagamenti, i beneficiari dovranno entrare sul sito ufficiale dell’Inps, nell’area dedicata al Fascicolo Previdenziale del Cittadino, accedendo con il proprio Spid (Sistema pubblico di Identità Digitale), Cie (Carta d’Identità Elettronica) o Cns (Carta Nazionale dei Servizi). Una volta entrati, basterà cliccare alla voce Prestazioni e cliccare su Pagamenti.