Dichiarazione Imu 2022, scadenza prorogata: le novità

Dichiarazione Imu 2022, scadenza prorogata: con il decreto Milleproroghe è stato confermato lo spostamento del termine per presentare la documentazione dell'Imposta municipale unica.

Dichiarazione Imu 2022, scadenza prorogata: è arrivato l’ok per un nuovo spostamento del termine relativo alla presentazione dei documenti per l’Imposta municipale unica, vale a dire l’Imu. Infatti, in seguito all’approvazione del decreto Milleproroghe, è stata confermata la possibilità che il termine sia prorogato ad una data futura. Di seguito tutte le informazioni più recenti riguardo la questione.

Dichiarazione Imu 2022: scadenza prorogata

È ufficiale: la scadenza per la presentazione della dichiarazione Imu 2022 è stata prorogata di altri sei mesi. Infatti, conseguentemente all’approvazione del decreto Milleproroghe, la nuova data di scadenza per poter presentare la documentazione relativa alla tassa sui beni immobiliari è quella del 30 giugno 2023 e riguarda tutti gli enti non commerciali, siano essi pubblici o privati.

Nello specifico, come precisato dal Governo, questa misura interesserà gli enti assistenziali, sanitari, previdenziali, culturali, sportivi, di natura scientifica, ricreativi, trust, religiosi e gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR). Per tutti i casi che non rientrano tra quelli citati, la scadenza rimane quella precedentemente indicata.

Dichiarazione Imu 2022: la prima proroga

Tuttavia, molti sapranno che l’attuale proroga prevista per la dichiarazione Imu 2022 non è l’unica che è stata attuata. Infatti, per la documentazione relativa all’imposta municipale unica era già stato previsto uno spostamento dei termini di presentazione. Nello specifico, la precedente data di scadenza sarebbe stata quella del 31 dicembre 2022, come definito dal decreto Semplificazioni che aveva già prorogato di sei mesi la scadenza effettiva, prevista per il 30 giugno 2022. Pertanto, con l’attuale stato dei fatti, la nuova scadenza del 30 giugno 2023 occorrerà esattamente un anno dopo il termine originariamente previsto.

Decreto Milleproroghe: in cosa consiste

Come anticipato, la decisione di posticipare ulteriormente la scadenza per la presentazione della documentazione relativa alla dichiarazione Imu 2022 è legata al decreto Milleproroghe. Il provvedimento in questione è stato approvato lo scorso mercoledì dal Consiglio dei ministri, riguarda diversi ambiti e mira proprio all’estensione dei termini per l’applicazione di norme o versamenti.

Per esempio, tra le misure prorogate con il decreto di recente approvazione è prevista anche quella dell’uso delle ricette mediche digitali, estesa per un altro anno. E ancora, la concessione ai locali per l’uso del suolo pubblico in modo da mettere tavoli in strada, estesa fino al 30 giugno 2023.