Ricette mediche: prorogata la possibilità di riceverle in digitale

Attraverso il decreto Milleproroghe dovrebbe permanere la possibilità di ricevere via mail o sms le ricette mediche, misura entrata in vigore durante la pandemia.

Attraverso il Milleproroghe dovrebbe arrivare la proroga di un anno per la possibilità di ricevere le ricerche mediche via mail o sms. Questa misura è in vigore dal periodo Covid, e proprio per quest’anno ne era prevista la scadenza, ma con ogni probabilità non sarà così.

“La proroga va nella direzione richiesta da tutte le Regioni e risponde a un’esigenza di semplificazione che ha dimostrato di funzionare durante la pandemia e che intendiamo continuare a fare nostra anche per il futuro, a vantaggio dei cittadini e dell’organizzazione sanitaria, de-burocratizzando il più possibile questa passaggi, ferma restando la sicurezza dei dati e la semplificazione dell’accesso ai servizi digitali“, commenta così l’assessore dell’Emila Romagna alla Sanità e coordinatore degli assessori regionali alla Sanità Raffaele Donini.

Questa possibilità si è dimostrata molto utile per i cittadini italiani negli ultimi anni, anche indipendentemente dalle motivazioni legate al Covid. Infatti, per diverse persone è diventato un modo per risparmiare tempo e permettersi di svolgere altre attività invece di dover andare dal medico per richiedere le ricette. Per queste ragioni, la notizia della proroga è stata accolta positivamente dai residenti in Italia.