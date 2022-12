“The Voice Kids Malta”: in semifinale anche un giovane talento etneo

Filippo Cavolina, giovanissimo talento etneo in arrivo da Mirabella Imbaccari, vola verso la finale: ha stregato con la voce i giudici di The Voice Kids Malta.

Un giovane etneo strega Malta. Si tratta del giovanissimo Filippo Cavolina, 13 anni, proveniente dal comune di Mirabella Imbaccari, sito in provincia di Catania. Un talento non di certo alle prime armi: allievo del maestro Paolo Li Rosi presso la MeO School, aveva già fatto parlare di sé in ambito artistico lo scorso anno, quando ha partecipato Prodigi – La musica è vita, concorso di beneficenza in onda su Rai 1.

Stavolta, il giovane Filippo è volato a Malta, per partecipare al noto programma The Voice Kids Malta. Già durante la “blind audition”, andata in onda lo scorso ottobre, ha rubato il cuore dei giudici: esibendosi con “Ti scatterò una foto”, di Tiziano Ferro, ha fatto girare le sedie di tutti i giudici, finendo conteso da tutti e tre.

Da allora, il percorso di Filippo all’interno del contest maltese è andato solo in salita: basti pensare a come, esibendosi con altre due concorrenti, Carly e Leah, il pubblico maltese sia rimasto estasiato dalla sua versione di “Story of my life”. Il giovane, così, è andato dritto in semifinale, pronto ad avanzare ancora verso l’ambita conclusione del contest.