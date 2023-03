Sicilia, 3 città nella top 5 dell’inflazione: i dati

Dati inflazione: sono ben 3 le città siciliane nella top 5 della classifica riguardante l'aumento dei prezzi. Ecco i dati Istat.

In Sicilia i prezzi sono aumentati, e di parecchio. Lo dimostra la classifica stilata dal Codacons in base ai dati Istat che mette in chiaro come questo aumento abbia inciso nelle tasche delle famiglie dell’Isola.

Se il primo posto è occupato dalla Liguria, con il capoluogo Genova, nelle posizioni a seguire c’è tanta Sicilia. Al secondo posto si piazza, infatti, la città di Catania con un tasso del +10,9%, seguita da Palermo (+10,8%). Ed ecco che al quarto posto si va fuori dalla Sicilia con Ravenna, ma l’Isola ritorna a caratterizzare questa classifica chiudendo la top 5 con la città di Messina, con un tasso del +10,3%.

Tuttavia, non è in Sicilia dove l’aumento dei prezzi incide di più per consumi delle famiglie residenti. Se si considera questo parametro, ad occupare la testa della classifica è la città di Milano con una inflazione al 9,9%, pari a +2.687 euro a famiglia.

Aumento che ha avuto minor impatto a Potenza con una inflazione al 6,5%, pari a +1.284 euro annui a nucleo, seguita da Reggio Calabria (+1.475 euro a famiglia) e Catanzaro (+1.494 euro).

Ecco, di seguito, la classifica completa sull’inflazione, stilata dal Codacons che ha rielaborato i dati Istat: