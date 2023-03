Meteo Sicilia, è arrivata la primavera: sole e caldo nei prossimi giorni

Meteo Sicilia: anche quest'anno, la primavera non si è fatta attendere e porterà con sé altre giornate di sole. Ecco quali sono le previsioni dei prossimi giorni.

Meteo Sicilia: con le temperature in salita e il sole splendente che nelle scorse giornate hanno caratterizzato il clima di tutte le province siciliane e i loro isolotti, sembra proprio che sulla nostra Isola la primavera 2023 sia definitivamente arrivata. Il meteo della giornata di oggi, mercoledì 29 marzo, prevede tempo sereno e poco nuvoloso su ogni versante della Sicilia, dove la temperatura massima verrà raggiunta proprio a Catania, con i suoi 19°C, mentre la minima scenderà sotto lo zero a Enna (-3°C). Ma quali saranno le condizioni climatiche attese per i prossimi giorni di questa prima settimana di primavera siciliana? Ecco le previsioni meteo per le giornate di giovedì e venerdì.

Meteo Sicilia: giovedì 30 marzo

In merito alla giornata di domani, giovedì 30 marzo, sarà previsto ampio soleggiamento su ogni provincia dell’Isola: qualche nuvola, invece, a Siracusa, Ragusa e Agrigento. La temperatura massima di domani sarà di 22°C, nel Siracusano; la minima invece di appena 1°C, nell’Ennese, che per il suo forte escursionismo termico detiene il primato della temperatura sempre più bassa dell’Isola. Ovunque venti deboli e moderati.

Meteo Sicilia: venerdì 31 marzo

Le condizioni meteo Sicilia previste per venerdì 31 marzo porteranno ancora ovunque tempo sereno e poco nuvoloso, soprattutto al centro ovest. Le temperature continueranno a salire progressivamente e la massima percepita verrà raggiunta ancora a Siracusa e provincia con ben 25°C. La temperatura minima oscillerà invece fra i 4°C e i 6°C a Caltanissetta, Enna e Ragusa.

Le previsioni su Catania

Anche a Catania e provincia pare proprio che la stagione dei boccioli sia giunta. Le previsioni meteo previste per i prossimi giorni, contraddistinti da generali condizioni di bel tempo, portano infatti ancora cielo limpido. Qui le temperature massime raggiungeranno i 24°C e i venti saranno per lo più moderati: giornate tutte favorevoli dunque pure per una capatina al mare!