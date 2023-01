Netflix, nuove uscite gennaio 2023: i titoli di film e serie TV in arrivo

Netflix, nuove uscite gennaio 2023: quali saranno i prossimi film e serie TV in programmazione sulla piattaforma di streaming? Ecco i principali titoli che saranno rilasciati.

Netflix, nuove uscite gennaio 2023: quali sono i nuovi titoli che saranno rilasciati prossimamente sulla piattaforma di streaming? Infatti, con l’arrivo del nuovo mese è prevista la pubblicazione di nuove serie TV e film su Netflix, che apriranno la stagione 2023 agli amanti della piattaforma. Ecco quali saranno i principali titoli in arrivo su Netflix a gennaio 2023.

Netflix, nuove uscite gennaio 2023: serie TV

Per quanto riguarda il meraviglioso mondo delle serie TV, sono diverse le novità per il mese di gennaio 2023. In particolare, alcune serie televisive sono già state rilasciate all’inizio del mese, per cui i “divoratori seriali” del genere le avranno già terminate. Un caso a riguardo è quello di Caleidoscopio, rilasciata il 1° gennaio 2023 che racconta una storia nell’arco di 25 anni riguardo alcuni ladri alle prese con caveau. Inoltre, un altro esempio di serie già uscita è quella de La vita bugiarda degli adulti, rilasciata il 4 gennaio 2023 tratta da un romanzo di Elena Ferrante. La storia è quella di Giovanna, che vive gli anni dell’infanzia e dell’adolescenza nella Napoli degli anni ’90.

Di seguito alcune delle altre uscite previste per gennaio:

The Good Doctor (1° gennaio);

Vikings Valhalla (12 gennaio);

Love Life 2 (13 gennaio);

That ’90s Show (19 gennaio).

Netflix, nuove uscite gennaio 2023: film e documentari

Anche per quanto riguarda i film e i documentari in uscita a gennaio 2023 su Netflix sono previste grandi novità. Un esempio è quello di Pamela – A love story, la cui uscita è prevista a fine gennaio e ripercorre la vita di Pamela Anderson. Allo stesso modo, il 20 gennaio 2023, arriverà sulla piattaforma Netflix Jung-E, un thriller fantascientifico in cui gli umani hanno lasciato la Terra a causa dei danni dei cambiamenti climatici.

Tra le altre uscite previste per il mese di gennaio 2023, ci sono anche le seguenti: