Netflix: film, serie tv e documentari in uscita ad agosto 2023

Netflix, una delle piattaforme di streaming più note del mondo, non delude nemmeno in estate e anche per il mese di agosto sono previste varie uscite tra film, serie tv e documentari da non perdere per nessun motivo. Ecco, di seguito, le migliori uscite del mese.

Netflix, le serie tv di agosto 2023

Per quanto concerne le serie, sono previste numerose serie tv sulla piattaforma tra cui:

Grizzy e i Lemming (Terza stagione) disponibile da giorno 1 agosto;

Avvocato di difesa 2, parte due disponibile da giorno 3 agosto;

Heartstopper 2 disponibile da giorno 3 agosto;

Jodie, il prescelto disponibile da giorno 16 agosto;

Ragnarok (Terza stagione) disponibile da giorno 24 agosto;

One Piece disponibile disponibile dal 31 agosto;

Netflix, i documentari in uscita ad agosto 2023

Per quanto riguarda i documentari, sono previste varie novità tra cui:

Untold: Jake Paul, disponibile da giorno 1 agosto;

Mark Cavendish: in corsa contro il tempo, disponibile da giorno 2 agosto;

Le ultime ore di Mario Biondo, disponibile da giorno 3 agosto;

Untold: Jonny Football, disponibile da giorno 8 agosto;

Untold: lo scandalo doping nella Bay Arena, disponibile dal 15 agosto.

Netflix, i film in uscita ad agosto 2023

Sono numerosi i film in uscita su Netflix per agosto 2023, tra cui: