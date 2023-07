Stasera in TV: in onda “Paddington” e “Viaggio al centro della Terra”

Troppo caldo per raggiungere un Cinema Catania? Nessuna paura, la redazione vi consiglia film e programmi da non perdere stasera in TV.

Troppo caldo per raggiungere un Cinema Catania? Nessuna paura, la Redazione di LiveUnict vi consiglia film e programmi da non perdere per nessun motivo stasera in TV.

Tale e quale Show [RaiUno, ore 21:25]: Programma condotto da Carlo Conti, dove dei vip si travestano da cantanti con l’obbiettivo di imitarli.

Viaggio al centro della Terra[Rai Movie, ore 21:10]: Un vulcanologo si precipita alla ricerca di un collega scomparso, si ritrova nella profondità della Terra in un mondo popolato da dinosauri e mostri marini.

Paddington [Twentyseven, ore 21:10]: Per via di un terribile terremoto un orsetto perde la casa e si reca in Inghilterra alla ricerca di una casa nuova e trova rifugio grazie ad una famiglia.

Abbronzatissimi 2 [Rai Movie, ore 21:00]: In un hotel a Cervia si raccontano le vicende di un gruppo di persone in vacanza.