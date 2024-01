Uscite Netflix Gennaio 2024: i titoli dei film e delle serie tv

Uscite Netflix Gennaio 2024 ecco quali sono i nuovi titoli di film e di serie tv disponibili da questo mese sulla piattaforma.

Uscite Netflix Gennaio 2024: tante nuove storie da seguire durante questo nuovo anno. Proprio a Gennaio uscirà sulla piattaforma di streaming Netflix “La società della neve” , basata sul disastro aereo delle Ande. Per quanto concerne le serie presto uscirà la nuova dark comedy con il premio Oscar Michelle Yeoh “The brothers sun” e la nuova stagione di “Skam Italia“. Ecco qui di seguito i titoli e le date da segnare nel calendario per evitarsi ogni spoiler.

Uscite Netflix Gennaio 2024: i film

Molti i film che saranno visibili su Netflix a partire da questo mese. Di seguito i titoli:

Bitconned-1 gennaio 2024;

La società della neve- 4 gennaio 2024;

Lift-12 gennaio 2024;

60 minuti-19 gennaio 2024.

Uscite Netflix Gennaio 2024: le serie tv

Ecco i titoli e le date delle serie tv in uscita: