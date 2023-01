La “Dolce vita” in Sicilia: l’omaggio all’Isola su una rivista americana

Spesso l'isola siciliana viene raccontata anche da testate estere che la omaggiano per i suoi storici tesori: così come ha fatto un noto magazine americano promuovendo un ricco itinerario post-pandemico.

Dopo il boom di visitatori che ha invaso la Sicilia nel 2022 è evidente che la nostra Isola sia entrata nell’occhio del mirino di turisti e non solo, piazzandosi nel podio delle grandi mete post-pandemia.

A sostenerlo è, infatti, il noto magazine Elle che nell’edizione americana ha dedicato all’isola siciliana un articolo con dei consigli di viaggio. Come si riporta nel magazine: “Tra storia, cibo, clima mite e ritmi lenti e rilassati ha perfettamente senso che la Sicilia sia diventata la prossima meta in cui andare, soprattutto per quanti hanno pianificato il loro primo grande viaggio post-pandemia.”

La rivista offre così vari spunti di viaggio, spostandosi da una punta all’altra dell’Isola: dalla Valle dei Templi di Agrigento a Palermo, ora a Taormina e Catania, passando da Sciacca definita come “affascinante città costiera che si autodefinisce sede di alcuni dei migliori artigiani della città specializzati in artigianato locale”.

Dopotutto, come cita l’edizione americana: “È tutta una questione di Dolce Vita qui, e finché avrai un aperitivo in mano, nient’altro ti verrà in mente”.