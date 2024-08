Il 31 agosto e il primo settembre “Il Volo” sarà in concerto innanzi al tempio della Concordia, nella Valle dei Templi. I due concerti saranno videoregistrati e poi in onda a dicembre su Rai o Mediaset, e su una tv pubblica statunitense.

Il costo dei due live è pari circa a 1.200.000 euro in parte pagati con fondi destinati dalla Regione ad “Agrigento capitale italiana della cultura 2025”, e in parte dal Parco della Valle dei Templi. Tra le voci di spesa vi sono 200.000 euro di compenso per il terzetto musicale, 42.000 per l’orchestra, 12.000 per il coro. Poi circa 370.000 euro per la produzione televisiva. L’ingresso sarà selezionato, a inviti.

Proprio per questo tra il pubblico, potrebbero non trovare spazio solamente ospiti ma anche delle comparse, magari da utilizzare nelle prime file.