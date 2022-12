Meteo Capodanno Sicilia: bel tempo e alte temperature per l’arrivo del 2023

Meteo Capodanno Sicilia: dopo un Natale con temperature anomale per il periodo, seguirà un Capodanno con cieli sereni, sole e temperature alte per il mese di dicembre.

Meteo Capodanno Sicilia: il bel tempo non ha intenzione di lasciare l’Isola nemmeno alla fine dell’anno quindi dopo un Natale con temperature primaverili, si assisterà anche ad un Capodanno con temperature anomale per il periodo. Già da oggi, 30 dicembre 2022, il cielo è sereno su gran parte della Sicilia: a Catania e Palermo il cielo è sereno con temperature che si aggirano tra gli 11 e i 20 gradi nel primo caso, e tra i 13 e i 19 gradi nel secondo caso. La provincia più fredda della Sicilia è Enna con una minima di 3 gradi. Di seguito le previsioni meteo Sicilia in vista di capodanno.

Meteo Capodanno Sicilia: le previsioni del 31 dicembre

La giornata del 31 dicembre 2022 non prevede precipitazioni sull’Isola, anzi prevede dei picchi anomali di temperature alte per il periodo come a Siracusa, dove è prevista una temperatura massima di 20 gradi, o anche Agrigento con una massima di 19 gradi.

Cielo sereno a Ragusa, con temperature che variano tra i 5 e i 17 gradi, ed è prevista una bella anche a Messina dove le temperature varieranno tra i 13 e i 19 gradi. Stesse temperature di Messina previste anche a Palermo, mentre a Trapani è prevista una temperatura minima di 12 gradi e una massima di 17 gradi.

La province più fredde dell’Isola rimangono Enna con una minima di 3 gradi e una massima di 14 gradi, e a Caltanissetta è prevista una minima di 4 gradi e una massima di 16 gradi, ma in entrambe le città non sono previste precipitazioni.

Meteo Capodanno Sicilia: 1° gennaio 2023

L’anno inizierà con cielo sereno su tutta l’Isola: non sono previste dunque precipitazioni ma temperature gradevoli sull’Isola. A Messina è prevista una minima di 12 gradi e una massima di 18 gradi, a Palermo invece è prevista una temperatura minima di 13 gradi e una massima i 19 gradi. Cielo sereno anche a Trapani dov’è prevista una minima di 12 gradi e una massima di 17 gradi.

La provincia più fredda dell’Isola rimane Enna con una minima di 2 gradi e una massima di 14 gradi, seguita da Caltanissetta con una temperatura minima di 4 gradi e Ragusa con una minima prevista di 5 gradi, anche se nelle tre province non sono previste precipitazioni, ma sole e cielo sereno.

Meteo Catania: le previsioni per Capodanno

Anche nella provincia etnea è previsto bel tempo: infatti, secondo le previsioni di giorno 31 dicembre, Catania dovrebbe essere la città più calda dell’Isola con una massima che dovrebbe superare i 20 gradi con cielo sereno e venti deboli o quasi totalmente assenti.

Non cambierà il copione per giorno 1 gennaio: a Catania è prevista una minima di 10 gradi e una massima di 19 gradi con venti deboli e cielo sereno su tutta la provincia etnea.