Meteo Sicilia Epifania, ancora sole ma temperature in calo: le previsioni

Meteo Sicilia, Epifania: il sole continua a splendere, ma si abbassano le temperature. Ecco quali saranno le previsioni per il "Ponte della Befana" sulle province siciliane.

Meteo Sicilia Epifania: pare proprio che, anche se l’Epifania porterà via con sé tutte le feste, il bel tempo che ha caratterizzato queste due settimane di festività permarrà sull’Isola anche per il weekend in arrivo.

In merito alla giornata di oggi, giovedì 5 gennaio, tempo sereno e nubi sparse ovunque, soprattutto lungo il versante orientale dell’isola, ma si abbassano le temperature: la minima, infatti, toccherà 0°C nell’Ennese, mentre la massima si aggirerà sui 18°C nel Catanese e Siracusano. Ma vediamo come saranno le previsioni meteo previste per il “Ponte della Befana”.

Meteo Sicilia, Epifania: 6 gennaio

Nonostante l’arrivo dell’inverno e il notevole abbassarsi delle temperature, il giorno dell’Epifania sarà contraddistinto da tempo sereno, seppur con qualche nuvola a Est. Rispetto alla giornata odierna, la temperatura minima salirà a 1°C – ancora nell’entroterra Ennese – mentre la massima si manterrà invariata nelle province di Catania e Siracusa.

Meteo Sicilia: le previsioni del 7 gennaio

Per quanto riguarda il primo sabato dell’anno 2023, la condizione meteo Sicilia rimarrà inalterata: tempo sereno, dunque, a Centro Ovest e nuvole sparse sempre ad Est. Per la sua forte escursione termica, ad Enna si toccherà il -1°C; la temperatura massima sarà compresa fra i 16°C e i 18°C.

Le previsioni per l’8 gennaio

A differenza delle precedenti giornate, quella dell’ultimo giorno di questa prima settimana dell’anno avrà il cielo libero da nubi per gran parte dell’Isola, eccezion fatta per le province di Trapani e Messina, dove comunque non saranno previste le piogge. Questa giornata di sole sarà però caratterizzata da basse temperature: la minima sarà compresa fra i -1°C e i 5°C (Enna, Caltanissetta, Ragusa), la massima, invece, non supererà i 18°C.

Meteo Sicilia, Epifania: le previsioni su Catania

Anche con il calo delle temperature, c’è chi sull’Isola e in particolare a Catania, non ha rinunciato ad ultimo tuffo o a una scampagnata all’aperto. Ebbene, anche per il fine settimana del “Ponte della Befana”, seppur con qualche nuvola, il sole continuerà a splendere sulla città. La minima di queste ultima giornate sarà compresa fra i 9°C e i 12°C, mentre la massima non toccherà nemmeno i 20°C.