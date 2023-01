Meteo Sicilia: ancora pioggia ma temperature in aumento nel weekend

Meteo Sicilia: sembra esser arrivato l'inverno in Sicilia, ma il sole fa sembra fare fatica ad abbandonare definitivamente l'isola. Le previsioni per questo fine settimana di metà gennaio.

Meteo Sicilia: per la giornata odierna si annunciano delle nubi sparse e qualche pioggia su gran parte del territorio siculo. Di seguito le previsioni per i prossimi giorni.

Dopo il maltempo degli ultimi due giorni, l’inverno sembra esser decisamente arrivato. Infatti, le temperature hanno avuto un calo drastico ed inaspettato dopo il caldo anomalo che si è verificato a Natale e a Capodanno.

Meteo Sicilia: ancora pioggia sull’Isola

La svolta quasi drastica che ha colpito le condizioni meteo Sicilia negli ultimi giorni non è destinata ad arrestarsi. Infatti, in molte zone dell’Isola, la giornata di oggi sarà ancora caratterizzata da piogge più o meno intense, e cieli nuvolosi.

Per esempio, nelle province di Messina, Palermo e Ragusa sono previsti rovesci anche se non a carattere temporalesco. Piogge isolate anche per le zone di Enna e Caltanissetta, mentre nel resto della Sicilia la giornata odierna vedrà prevalentemente cieli sereni o poco nuvolosi. Fondamentale sottolineare anche l’abbassamento delle temperature rispetto alle alte temperature delle feste di fine anno. Infatti, per la giornata odierna, solo in poche province la minima supererà i 10 gradi e comunque non si andrà oltre i 13 gradi.

Meteo Sicilia: previsto un weekend di sole

Dopo le precipitazioni dei giorni precedenti, il maltempo sembra proprio che prenderà una pausa in questo weekend nella maggior parte del territorio siciliano. Di seguito, le temperature che caratterizzeranno questo fine settimana nelle varie province della Sicilia:

Agrigento: sereno con una temperatura massima di 16 gradi;

Caltanissetta: sereno con una temperatura massima di 13 gradi;

Enna : sereno con una temperatura massima di 11 gradi;

: sereno con una temperatura massima di 11 gradi; Messina: sereno con una temperatura massima di 17 gradi;

Palermo: sereno con una temperatura massima di 17 gradi;

Ragusa : sereno con una temperatura massima di 14 gradi;

: sereno con una temperatura massima di 14 gradi; Siracusa: sereno con una temperatura massima di 18 gradi;

Trapani: sereno con una temperatura massima di 15 gradi.

Nei giorni a seguire non ci saranno drastici cambi di temperatura se non per Caltanissetta ed Enna dove si verificheranno delle giornate con qualche nube e pioggia debole.

Meteo Catania: le previsioni

Per questo fine settimana nella città metropolitana di Catania splenderà il sole. La temperatura nello specifico per il weekened vedrà una minima oscillare tra i 9 e i 12 gradi, ed una massima variare tra i 17 gradi e i 19 gradi. La giornata più calda sarà quella di sabato 14 gennaio, caratterizzata da cielo sereno, sole e temperature più alte della settimana. Tempo relativamente sereno previsto anche per la prossima settimana, con temperature in linea con le medie stagionali.