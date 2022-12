Incidente nel Catanese, autocarro finisce fuori strada: grave l’autista

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio nel Catanese: un autocarro sarebbe finito fuori strada e l'autista si trova ricoverato in condizioni critiche.

Un grave incidente stradale è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi a Paternò, in provincia di Catania. Secondo quanto riportato, il sinistro vedrebbe coinvolto un autocarro che è finito fuori strada sulla S.P. 51, nella zona di Ponte Barca.

Dalle prime indagini, l’incidente è autonomo ma non si conoscono ancora le cause del sinistro. L’autista del mezzo è al momento ricoverato in gravi condizioni ed è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso per soccorrerlo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le Forze dell’Ordine, che stanno indagando sui fatti.