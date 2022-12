WhatsApp, dal 2023 non funzionerà più su quasi 50 modelli di smartphone: quali

Addio a WhatsApp, ma soltanto in alcuni casi: l'elenco degli smartphone su cui a breve non funzionerà più.

Per alcuni il nuovo anno si aprirà con una notizia non proprio lieta. Di fatto qualcuno potrebbe improvvisamente constatare di dover fare a meno di WhatsApp, celebre applicazione di messaggistica istantanea.

Ciò che non tutti sanno è che, a partire dal primo giorno del 2023 (il 1°gennaio), WhatsApp smetterà di funzionare su alcuni modelli di smartphone, quasi 50 in tutto. Ad indicare quelli che a breve non verranno più supportati dall’applicazione è stato recentemente il portale GizChina.com.

Stop a WhatsApp: per quali modelli di smartphone?

Come si evince dalla consultazione dell’elenco completo, quasi tutti i dispositivi su cui non funzionerà più l’App utilizzano il sistema operativo Android. Costituiscono un’eccezione due Iphone. Più in generale si fa riferimento a modelli di non recente produzione.

Ma cosa fare nel caso in cui si riscontrasse il proprio modello di smartphone tra quelli in lista? Purtroppo se si desidera continuare a usufruisce di WhatsApp, non resta che optare per l’acquisto di un nuovo modello.

Di seguito i modelli di smartphone su cui dal 1° gennaio 2023 non funzionerà più WhatsApp: