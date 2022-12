Concorso dirigenti scolastici: requisiti, prove e info

Pubblicato in Gazzetta nuovo concorso dirigenti scolastici. Di seguito tutte le info utili riguardanti le prove, i requisiti e le date d'esame.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale un nuovo concorso dirigenti scolastici valido nel 2023. Il provvedimento entrerà in vigore a partire dal 6 gennaio 2023 in vista della pubblicazione del futuro concorso per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica.

Concorso dirigenti scolastici: chi può partecipare

A tale concorso, tuttavia, potranno partecipare i docenti e il personale educativo confermati in ruolo e che abbiamo svolto servizio nelle istituzioni scolastiche e educative dello Stato in possesso di:

laurea magistrale;

laurea specialistica;

diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica;

diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma d’istituto secondario superiore.

Selezioni

Il concorso per dirigenti scolastici è così articolato:

eventuale prova preselettiva ;

; una prova scritta ;

; una prova orale ;

; valutazione dei titoli.

Le commissioni esaminatrici dispongono di 230 punti, di cui 100 per la prova scritta, 100 per la prova orale e 30 per i titoli.

Graduatorie

I candidati che hanno svolto le prove saranno collocati in una graduatoria regionale sulla base del punteggio.

Saranno dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati in graduatoria che rientrano nel numero dei posti messi a concorso nella regione nella quale hanno partecipato.

Le graduatorie, approvate con decreto dal dirigente preposto all’USR, verranno pubblicate sul sito istituzionale dell’USR, nonché sul sito internet del MIUR e resteranno vigenti per un termine di 3 anni dalla data di approvazione, fermo restando il diritto all’assunzione dei candidati che rientrano nel numero dei vincitori definito dal bando anche negli anni successivi.

Tuttavia, saranno esclusi dalla graduatoria: