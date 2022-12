Catania, beccata a passeggiare ma era ai domiciliari: arrestata 35enne

I carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale di Catania hanno tratto in arresto una 35enne, evasa dai domiciliari per passeggiare.

L’attività delle Forze dell’Ordine non si ferma neanche durante le festività di fine anno. Nel corso della giornata di ieri, 26 dicembre, i Carabinieri appartenenti al nucleo radiomobile del comando provinciale di Catania hanno effettuato un arresto nel quartiere di San Cristoforo, ai danni di una pregiudicata 35enne.

La donna, infatti, si trovava agli arresti domiciliari, con la grave accusa di “associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti“. L’intervento è scattato quando i militari del Comando si sono recati presso il domicilio in cui la donna stava scontando gli arresti domiciliari, per controllarne la presenza in casa, e hanno suonato il campanello non ricevendo risposta.

I Carabinieri, dunque, hanno subito dato l’allarme, facendo scattare le ricerche per quella che, di fatto, era una vera e propria evasione. Le ricerche, tuttavia, non sono durate a lungo: la donna è stata individuata mentre passeggiava in tranquillità nel quartiere.

Alla vista dei militari, ha prima tentato di non farsi riconoscere, incappucciandosi, per poi tentare la fuga; i carabinieri, tuttavia, sono riusciti a bloccarla, portandola di fronte l’autorità giudiziaria.

La vicenda si è conclusa con la convalida dell’arresto e, infine, il ripristino dei domiciliari.