Fabrizio Moro in concerto: previste due tappe in Sicilia

Il cantautore romano Fabrizio Moro ha annunciato il suo prossimo tour previsto per la primavera 2023: due le tappe in Sicilia.

La Sicilia è da sempre terra protagonista di musica e teatro. Il noto cantautore romano, Fabrizio Moro, ha annunciato il frenetico tour “Racconti unplugged” previsto per la primavera 2023, che lo porterà in giro per le più prestigiose arene della Penisola, dove sono già stati registrati on diversi “sold out”.

Fra le tappe in programma, due anche in Sicilia:

venerdì 28 aprile, Catania (Teatro Metropolitan, ore 21:00);

sabato 29 aprile, Palermo (Teatro Golden, ore 21:00).

I biglietti dei concerti sono già disponibili online tramite la piattaforma Ticketone. Il cantante ha reso noto che fra i pezzi in programma per l’atteso tour non mancheranno successi quali “Pensa”, “Libero”, “Eppure mi hai cambiato la vita”.