Sicilia, nuove barriere di sicurezza per le strade dell’Isola: il bando Anas

In Gazzetta 2 bandi di gara per attività di manutenzione programmata, per un totale di 400 milioni di euro.

Si punta ad elevare il livello di sicurezza stradale in Sicilia: in arrivo nell’Isola la barriera di ultima generazione di Anas. Pubblicati in Gazzetta Ufficiale 2 bandi di gara, per un totale di 400 milioni di euro e di 10 lotti, per attività di manutenzione programmata.

Gli accordi quadro, dalla durata biennale, riguardano in primo luogo un bando per lavori di manutenzione straordinaria volto al risanamento strutturale di opere d’arte (ponti e viadotti) del valore complessivo di 250 milioni di euro (in totale 5 lotti da 50 milioni di euro), così suddivisi per ciascuna delle Strutture territoriali:

Piemonte e Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia (lotto 1);

Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche (lotto 2);

Lazio, Abruzzo e Molise, Puglia (lotto 3);

Campania, Basilicata, Calabria (lotto 4);

Sicilia, Sardegna (lotto 5).

L’altro bando è volto alla produzione, fornitura e posa in opera della già citata nuova barriera Anas per le configurazioni di spartitraffico e bordo ponti, per un valore complessivo di 150 milioni di euro. Si riservano, in particolare, 30 milioni di euro per ciascuno dei cinque lotti: Nord, Centro, Sud, Sicilia e Sardegna.

In esito alle procedure di gara sarà stipulato un accordo quadro per ciascuno dei lotti al fine per far sì che i lavori vengano avviati rapidamente quando servirà, senza il bisogno di espletare ogni volta una nuova gara di appalto.

Le imprese interessate sono tenute a presentare le offerte digitali, con tanto di documentazione richiesta, sul Portale Acquisti di Anas, entro:

entro le ore 12:00 del 25 gennaio 2023, per il primo bando;

entro le ore 12:00 del 30 gennaio 2023, per il secondo bando.

Per ulteriori informazioni, si rimanda al sito internet stradeanas.it (sezione Bandi e avvisi) o all’area Bandi e Avvisi interna al Portale Acquisti di Anas.