21 dicembre, è il giorno più corto dell’anno: cosa sapere sul Solstizio d’inverno

21 dicembre: oggi qualsiasi calendario segna questa data speciale. Finalmente arrivato il giorno più corto di tutto l'anno, in cui cadrà il Solstizio d'inverno.

21 dicembre: non si tratta soltanto della data di oggi ma si fa riferimento anche al giorno più corto e buio di tutto l’anno. È, inoltre, quello che “saluta” ufficialmente l’arrivo della più fredda stagione invernale. Di fatto cade oggi, in particolare alle 22:48 (si fa riferimento all’ora italiana), il celebre Solstizio d’inverno. Ma ecco cosa sapere, nel dettaglio, a riguardo.

21 dicembre, il giorno più corto dell’anno: cosa succede?

Chi crede che il giorno più corto dell’anno sia già stato superato e sia il 13 dicembre (Santa Lucia) si sbaglia. Tale primato spetta invece al 21 dicembre, data in cui il Sole è sorto e tramonterà più tardi, rispettivamente alle 7:37 e alle 16:44. Ciò significa che resterà sopra l’orizzonte circa 2 minuti in meno rispetto al 13 dicembre.

Il Solstizio d’inverno

Come già anticipato, la giornata di oggi coincide con il Solstizio d’inverno che ogni anno tarda di circa sei ore rispetto a quello precedente e si riallinea poi ogni quattro anni in corrispondenza dei bisestili, introdotti proprio per evitare lo slittamento delle stagioni rispetto al calendario.

Si esplicita che tale giorno non risulta essere il più corto dell’anno ovunque ma solo per le aree dell’emisfero settentrionale, mentre è il più lungo per quelle dell’emisfero meridionale.

Ma cosa succede nel dettaglio? Si assiste, in particolare, all’inclinazione dell’asse di rotazione terrestre ed il fenomeno coincide con il momento in cui il Sole, nel corso del suo moto apparente nel cielo, si posiziona nel punto più basso: in questa data, dunque, il Polo Sud è rivolto verso la nostra stella, mentre sul nostro emisfero i suoi raggi illuminano una superficie minore di quella che rimane in ombra.

Interessante notare quanto accade, durante il Solstizio d’inverno, nell’area compresa tra il Circolo Polare Artico e il Polo Nord: qui in effetti il Sole non sorge affatto, riservando ben 24 ore di buio.