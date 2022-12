Pagamento pensioni 2023: quando saranno pagate

Pagamento pensioni 2023: ecco di seguito i calendari mensili con le date in cui saranno pagate le pensioni ai cittadini che ne hanno diritto.

Pagamento pensioni 2023: si sanno già le date mensili in cui saranno pagate le pensioni a tutti i cittadini che ne hanno diritto e che la percepiscono.

Con la fine dell’emergenza sanitaria, infatti, l’Inps è tornato ad applicare la solita regola secondo cui la pensione viene pagata il primo giorno bancabile del mese. L’unica eccezione è rappresentata dal ritiro in contanti presso gli uffici postali, dove vale ancora la modalità di pagamento adottata durante la pandemia: nel dettaglio, il pagamento avviene tenendo conto del criterio dell’ordine alfabetico, sulla base di un calendario stilato mensilmente da Poste italiane.

Pagamento pensioni 2023

Le seguenti regole vengono applicate tanto dall’Inps, sia per il pagamento delle prestazioni previdenziali (pensioni) che per quelle assistenziali (assegno sociale, pensioni d’invalidità), che dall’Inail: anche le rendite vitalizie, infatti, vengono pagate il primo giorno bancabile di ogni mese.

Di fatto, tale norma garantisce ai pensionati di ricevere la pensione a inizio mese, già il primo giorno qualora non si tratti di un festivo o di una domenica. Va detto però che il concetto di “giorno bancabile” è differente tra banche e poste, in quanto:

per chi ha l’accredito in banca sono da considerare giorni bancabili tutti i giorni, con l’eccezione dei festivi, compresi tra lunedì e venerdì;

per chi ha l’accredito in posta sono da considerare giorni bancabili tutti i giorni, con l’eccezione dei festivi, compresi tra lunedì e sabato.

Calendario pagamenti 2023

Gennaio 2023: martedì 3 (Posta e Banca);

Febbraio 2023: mercoledì 1 (Posta e Banca);

Marzo 2023: mercoledì 1 (Banca) giovedì 2 (Posta);

Aprile 2023: lunedì 3 (Banca) sabato 1 (Posta);

Maggio 2023: lunedì 1 (Banca e Posta);

Giugno 2023: giovedì 1 (Banca e Posta);

Luglio 2023: lunedì 3 (Banca) sabato 1 (Posta);

Agosto 2023: martedì 1 (Banca e Posta);

Settembre 2023: venerdì 1 (Banca e Posta);

Ottobre 2023: lunedì 2 (Banca e Posta);

Novembre 2023: giovedì 2 (Banca e Posta);

Dicembre 2023: venerdì 1 (Banca e Posta).

Pensioni più alte da gennaio

Tra gli aggiornamenti in capo all’Inps c’è quello dell’importo della pensione. Trattamenti previdenziali e assistenziali, infatti, vengono adeguati al tasso d’inflazione registrato per gli ultimi 12 mesi, attraverso un meccanismo conosciuto come rivalutazione (o perequazione). Per il 2023, tuttavia, ci sarà un tasso di rivalutazione del 7,3% il quale si applicherà per intero per le pensioni.