Truffe online, da inizio anno 1.100 casi a Catania: i consigli per acquisti sicuri

Anche nel corso del 2022 sono state registrate numerose vittime di truffe online. Come evitarle? I consigli della Polizia postale.

Ben 1.100: sono i casi di truffa online verificati dalla Polizia postale di Catania nel corso di appena 11 mesi, i primi del 2022. Tra le vittime anche minori.

Nel ben 60% dei casi, si fa riferimento a truffe in ambito commercio elettronico, per l’acquisto di beni e servizi immobiliari legati all’affitto di case vacanze fantasma. Solo in questi ambiti criminali è stata sottratta una somma pari a quasi 500.000 euro. Le persone denunciate, invece, ammontano a più di 370.

Dopo aver constatato tali dati, a dir poco preoccupanti, il Centro operativo per la sicurezza cibernetica della Polizia postale di Catania ha ritenuto importante fornire alcuni consigli pratici e suggerimenti utili per acquistare in rete in sicurezza.

“È evidente che acquistare in rete rappresenti non solo una comodità ma anche un modo per risparmiare ma la truffa può essere sempre dietro l’angolo – ha dichiarato Marcello La Bella, Dirigente del Centro operativo Sicilia orientale della polizia postale – e per questo motivo intendiamo assistere i cittadini di tutte età sulla sicurezza in rete, per prevenire o limitare possibili rischi, anche attraverso alcune azioni semplici e immediate come un opuscolo il cui contenuto offre alcuni utili consigli e pratici suggerimenti per muoversi tra i negozi online”.

Si fornisce anche un esempio.

“L’inserzione è su un sito tra i più utilizzati dagli utenti e l’inserzionista sembra serio e affidabile – si indica – . Il bene in vendita ha un costo interessante. Il venditore ‘sposta’ la trattativa in sede privata. E qui scatta la ‘trappola’. Sfuggendo alle verifiche della piattaforma fa effettuare il pagamento con la ricarica di una carta prepagata. L’ottima occasione legata al prezzo estremamente conveniente nascondeva però la truffa: il regalo non arriverà”.

Alcuni consigli utili

La Polizia postale consiglia, in prima battuta, di utilizzare software e browser completi ed aggiornati. Per non incorrere in rischi, è bene installare anche un buon antivirus aggiornato all’ultima versione sul proprio dispositivo informatico.

Altri consigli utili sono:

dare la preferenza a siti certificati o ufficiali, tenendo conto delle recensioni pubblicate da altri utenti; prima di completare qualsiasi acquisto, accertarsi che sul sito siano presenti riferimenti quali un numero di partita Iva, di telefono fisso, un indirizzo fisico e ulteriori dati utili per contattare l’azienda; leggere sempre i commenti e i feedback di altri acquirenti; per chi utilizza smartphone o tablet, usufruire di app ufficiali dei negozi online; diffidare di un prodotto messo in vendita a un prezzo eccessivamente basso; dubitare di venditori che chiedono di esser contattati al di fuori della piattaforma di annunci con e-mail ambigue o desiderano concludere rapidamente un affare.

Per ulteriori informazioni, si rimanda al vademecum disponibile sul sito della Polizia di Stato, sul portale del Commissariato di Pubblica sicurezza online e sulle relative pagine Facebook e Twitter.