Sicilia, catene da neve e pneumatici invernali: dove sono obbligatori

L'elenco di tutte le strade statali e autostrade siciliane interessate dall'obbligo di catene o pneumatici invernali perché a rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio.

L’ANAS Sicilia ha comunicato che fino al 15 marzo 2023 scatta l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali sulle strade statali e le autostrade (soggette al rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio per il periodo invernale) per tutti i veicoli a motore ad esclusione dei motocicli.

Ecco i tratti autostradali siciliani interessati in cui l’obbligo entrerà in vigore con efficacia esecutiva nel momento in cui sarà esposta l’apposita segnaletica verticale:

A19 Palermo – Catania , dal km 56,700 al km 130,000, tra gli svincoli di Scillato e Mulinello ;

, dal km 56,700 al km 130,000, tra gli ; A29 Palermo – Mazara del Vallo , dal km 51,000 al km 84,100, tra Alcamo e Santa Ninfa ;

, dal km 51,000 al km 84,100, tra ; A29dir Alcamo – Trapani, dal km 0,000 al km 21,300, tra Alcamo e Fulgatore.

Obbligo previsto anche sui seguenti tratti di strade statali:

SS 116 Randazzo Capo D’Orlando , dal km 0,000 al km 45,000;

, dal km 0,000 al km 45,000; SS 117 Centrale Sicula , dal km 8,000 al km 45,000 e dal km 48,500 al km 70,156;

, dal km 8,000 al km 45,000 e dal km 48,500 al km 70,156; SS 117bis Centrale Sicula , dal km 0,000 al km 15,000 e dal km 35,000 al km 53,000;

, dal km 0,000 al km 15,000 e dal km 35,000 al km 53,000; SS 117ter Di Nicosia , sull’intera estensione;

, sull’intera estensione; SS 118 Corleonese Agrigentina , dal km 17,600 al km 125,000;

, dal km 17,600 al km 125,000; SS 120 Dell’Etna e delle Madonie , dal km 25,000 al 205;

, dal km 25,000 al 205; SS 121 Catanese , dal km 63,000 al km 126,000 e dal km 182,000 al km 229,200;

, dal km 63,000 al km 126,000 e dal km 182,000 al km 229,200; SS122 Agrigentina , dal km 45,000 al km 62,750 e dal km 71,300 al km 88,000;

, dal km 45,000 al km 62,750 e dal km 71,300 al km 88,000; SS 122bis Agrigentina , dal km 12,000 al km 15,335;

, dal km 12,000 al km 15,335; SS 124 Siracusana , dal km 48,000 al km 68,000;

, dal km 48,000 al km 68,000; SS 185 Di Sella Mandrazzi , dal km 20,000 al km 45,000;

, dal km 20,000 al km 45,000; SS 186 Di Monreale , dal km 9,000 al km 24,100;

, dal km 9,000 al km 24,100; SS 188 Centro Occidentale Sicula , dal km 104,250 al km 159,600;

, dal km 104,250 al km 159,600; SS 188/C Centro Occidentale Sicula , sull’intera estensione;

, sull’intera estensione; SS 189 Della Valle del Platani , dal km 0,000 al km 16,900;

, dal km 0,000 al km 16,900; SS191 Di Pietraperzia , dal km 19,500 al km 43,800;

, dal km 19,500 al km 43,800; SS 192 Della Valle del Dittaino , dal km 0,000 al km 8,000;

, dal km 0,000 al km 8,000; SS 194 Ragusana , dal km 44,500 al km 62,000;

, dal km 44,500 al km 62,000; SS 284 Di Bronte , dal km 0,000 al km 30,000;

, dal km 0,000 al km 30,000; SS285 Di Caccamo , dal km 7,000 al km 32,500;

, dal km 7,000 al km 32,500; SS 286 Di Castelbuono , dal km 15,000 al km 42,380;

, dal km 15,000 al km 42,380; SS 288 Di Aidone , dal km 35,500 al km 51,900;

, dal km 35,500 al km 51,900; SS 289 Di Cesarò , dal km 19,000 al km 52,500;

, dal km 19,000 al km 52,500; SS 290 Di Alimena , dal km 0,000 al km 16,000e dal km 33,000 al km 47,520;

, dal km 0,000 al km 16,000e dal km 33,000 al km 47,520; SS560 Di Marcatobianco , sull’intera estensione;

, sull’intera estensione; SS 561 Pergusina , sull’intera estensione;

, sull’intera estensione; SS 575 Di Troina , dal km 0,000 al km 13,000;

, dal km 0,000 al km 13,000; SS624 Palermo-Sciacca , dal km 10,000 al km 23,000;

, dal km 10,000 al km 23,000; SS640 Strada degli Scrittori , dal km 16,000 al km 74,500,

, dal km 16,000 al km 74,500, SS 640dir Di Pietraperzia , dal km 0,000 al km 8,000;

, dal km 0,000 al km 8,000; SS 643 Di Polizzi , dal km 0,000 al km 15,000;

, dal km 0,000 al km 15,000; SS626 Della Valle del Salso, dal km 0,000 al km 21,000.

Soltanto in caso di allerta meteo e con efficacia esecutiva in caso di esposizione di apposita segnaletica verticale, per tutti i veicoli a motore ad esclusione dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli vigerà l’obbligo di catene a bordo o l’utilizzo di pneumatici invernali lungo i seguenti tratti di strade statali: