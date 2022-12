Catania diventa un set: in città le riprese della serie “L’arte della gioia” [FOTO]

Via al set della nuova serie firmata Valeria Golino e prodotta da Sky a Catania: la storia è ambientata nel Novecento e si basa su un romanzo della scrittrice etnea Goliarda Sapienza.

Ancora una volta Catania viene scelta come set cinematografico: in questo caso è proprio il cuore barocco della città a fare da sfondo per la serie tv “L’arte della gioia”, diretta da Valeria Golino.

L’opera è ambientata nel Novecento ed è tratta dall’omonimo romanzo della scrittrice catanese Goliarda Sapienza, incentrato sulla figura di Modesta, una donna brillante e vitale, che “sfida pregiudizi, regole e convenzioni in una continua lotta all’autodeterminazione”.

La produzione è Ht Film per Sky e si avvale della collaborazione della Catania Film Commission del Comune. I luoghi interessati dalle riprese, infatti, sono tra quelli più rappresentativi del patrimonio storico-artistico e architettonico cittadino. Si tratta di via Crociferi, ma anche piazza Asmundo, via San Benedetto, piazza Duomo e piazza Dante. Le riprese continueranno in città fino al prossimo 17 dicembre, mentre la serie sarà disponibile su Sky e Now a partire dal 2023.