Stasera in Tv: in onda “Superman” e “Kingsman – Il cerchio d’oro”

Pronti ad iniziare la settimana con una selezione di film da guardare in Tv? La redazione di LiveUnicr proponi alcuni film in programma stasera in televisione.

Kingsman – Il cerchio d’oro [Rai 4, ore 21:10]: Taron Egerton, Colin Firth e Julianne Moore nel secondo capitolo della saga spy action. Per sventare i piani di un nuovo nemico le spie londinesi chiedono aiuto ai colleghi americani.

Renegades – Comando d’assalto [Italia 1, ore 21:20]: Durante la guerra in Ex-Jugoslavia, in Bosnia, un gruppo di Navy Seal compie azioni speciali come catturare generali che si sono macchiati di crimine di guerra. Ad un certo spunto si imbatteranno in una vera sfida.

Hostiles – Ostili [Rai Movie, ore 21:10]: Il capitano Joe Blocker è alla soglia della pensione quando, su richiesta del presidente degli Stati Uniti, gli viene ordinato di condurre fino al Montana il capo Cheyenne Falco Giallo, in fin di vita per una malattia terminale. Peccato che Joe abbia combattuto contro gli indiani fino a quel momento e abbia visto morire molti amici e commilitoni, alcuni proprio per mano di Falco Giallo. Al drappello si unisce anche Rosalie, una donna che ha visto trucidare la propria famiglia (nella prima scena, che precede i titoli di testa) da una banda di ladri di cavalli Comanche.

Superman [Canale 27, ore 21:10]: Il lontano pianeta Krypton sta per essere distrutto da una terribile esplosione. Yor-El (Marlon Brando), uno dei membri del Consiglio Supremo del condannato pianeta, spedisce il figlioletto Superman, tramite un razzo, sulla terra per poter salvare la sua razza. Accolto dai coniugi Jonathan Kent (Glenn Ford) e Martha (Phyllis Thaxter), Superman (Jeff East/Christopher Reeve) viene allevato come un terrestre e nasconde le sue doti sovrumane. Dopo la morte del padre, si distacca con dolore dalla madre adottiva e si reca a Metropolis, dove viene assunto come giornalista presso il Daily Planet con il nome di Clark Kent.