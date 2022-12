Qualità della vita 2022: Sicilia ancora in fondo ma Catania sale di 11 posizioni

Qualità della vita 2022: pubblica la 33esima edizione dell'indagine de Il Sole 24 ore. Ancora ampio il divario Nord-Sud: le posizioni delle province siciliane.

Anche quest’anno è stata resa pubblica l’indagine sulla Qualità della vita “firmata” Il Sole 24 Ore e ormai giunta alla 33esima edizione. La nuova classifica rivela, così, anche il livello di benessere nelle diverse province dell’Isola. Di seguito parametri e posizioni.

Indagine Qualità della vita 2022: gli indicatori

In primo luogo occorrerà precisare che per comprendere dove si vive meglio in Italia sono stati presi in esame ben 90 indicatori, suddivisi in 6 macro-aree. Si fa riferimento, in particolare, a:

ricchezza e consumi; affari e lavoro; ambiente e servizi; demografia, società e salute; giustizia e sicurezza; cultura e tempo libero.

Dove si vive meglio in Italia?

L’indagine de Il Sole 24 Ore “incorona” Bologna: la provincia italiana in cui si vive meglio sarebbe proprio il capoluogo emiliano. Seguono:

Bolzano , al secondo posto;

, al secondo posto; Firenze, al terzo posto.

Qualità della vita 2022: le posizioni delle province siciliane

Per scovare le province siciliane occorre scorrere a lungo la classifica 2022 e raggiungerne il fondo. Le posizioni rivelano un netto divario tra Sud e Nord: evidentemente al Settentrione si vivrebbe nettamente meglio.

Sebbene per la Sicilia, in generale, il quadro risulti tutt’altro che roseo, nel giro di un anno diverse province hanno scalato la classifica de Il Sole 24 Ore. Tra queste anche la provincia siciliana in cui si vivrebbe meglio ovvero Ragusa, 85esima su 107 province: nel 2021 occupava, invece, l’87esima posizione.

Segue Agrigento, in 86esima posizione, che, tuttavia, ha perso due posizioni rispetto alla scorsa edizione.

Migliorano anche:

Palermo , in 88esima posizione: il capoluogo di Regione ha scalato ben 7 posizioni rispetto al 2021;

, in 88esima posizione: il capoluogo di Regione ha scalato ben 7 posizioni rispetto al 2021; Messina , in 89esima posizione: sale di 8 posizioni rispetto allo scorso anno;

, in 89esima posizione: sale di 8 posizioni rispetto allo scorso anno; Siracusa , in 90esima posizione: anche questa provincia dell’Isola ha scalato 8 posizioni;

, in 90esima posizione: anche questa provincia dell’Isola ha scalato 8 posizioni; Trapani, in 93esima posizione: ha scalato ben 12 posizioni.

Costituiscono delle eccezioni Enna e Caltanissetta, rispettivamente al 100esimo (-2 posizioni) e al 105esimo posto (-8 posizioni).

E Catania?

Risultati migliori vengono riservati anche a Catania, che nella classifica 2022 occupa la 91esima posizione su un totale di 107. Ciò significa che, rispetto al 2021, ha recuperato ben 11 posizioni, anche se figura ancora tra le ultime.

Analizzando i dati nel dettaglio emerge che Catania è terza in Italia per quoziente di natalità ma ultima sul fronte ecosistema urbano.