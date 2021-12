Classifica Qualità della vita 2021: Catania tra le ultime posizioni

Stilata la 32esima classifica sulla Qualità della vita in Italia. Le città siciliane si trovano in fondo alla classifica, tra queste anche Catania.

È stata redatta la trentaduesima edizione del rapporto “Qualità della vita” de Il Sole 24 ore. La classifica completa è stata stilata in forma tabellare, segnalando attraverso degli indicatori l’indagine che è stata svolta dal 1990 fino al 2021. Grazie al menù a tendina si potrà scegliere l’anno da consultare.

Oltre alla classifica finale, è anche possibile consultare le sei classifiche di settore con cui è stata suddivisa la qualità della vita. Le categorie sono: ricchezza e consumi; affari e lavoro; ambiente e servizi; demografia e salute; giustizia e sicurezza; cultura e tempo libero.

Le prime posizioni in classifica

Nella classifica, mantiene il primato ancora la città di Trieste che si posiziona al primo posto per la terza volta, dopo i successi avvenuti dal 2005 al 2009. A Trieste è stato attribuito un punteggio di 580,89, con 4 punti in più rispetto all’anno scorso.

Seguono al secondo e terzo posto, rispettivamente, le città di Milano e Trento. Milano riesce a prendere 10 punti in più con un punteggio che quasi sfiora Trieste: 580,59. Invece, la città di Trento non ha punti in più o meno, ma mantiene il suo punteggio di 564,58.

Dove si colloca la città di Catania?

La città metropolitana di Catania si trova in basso alla classifica generale, occupando la 102esima posizione su 107 città. Gli indicatori mostrati nella tabella conducono Catania a scendere di classifica, perdendo altri 12 punti rispetto all’anno precedente.

Il punteggio attribuito è pari a 389,05. Inoltre, alla città di Catania, dal 1990, non sono state attribuite delle medaglie per il suo valore.

Le posizioni delle altre province siciliane

Rispetto a Catania, Palermo di colloca in una posizione superiore, la 95esima. La città ha perso 6 punti ed è arrivata a 409,55. Poco più sotto, al 97esimo e 98esimo posto, si trovano le città di Messina e Siracusa con punteggi di 403,69 e 399,69.

Terz’ultimo posto per la città di Trapani con 376,42 punti. Migliore, invece, Ragusa che supera le altre province siciliane, che prende 12 punti e si colloca al 87esimo posto con 420,10 punti.