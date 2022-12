Sciopero treni in Sicilia: date e orari in cui il servizio è garantito

Proclamato sciopero treni in Sicilia. Di seguito tutte le info sugli orari e le date in cui il servizio sarà garantito.

Proclamato uno sciopero dei treni in Sicilia. Le segreterie regionali dei sindacati Filt-Cgil e Uiltrasporti, in adesione a uno sciopero generale regionale, hanno proclamato sciopero del personale del Gruppo FS Italiane con sede nella regione Sicilia dalle 9 alle 13 del 13 dicembre.

Il motivo dello sciopero è il mancato adeguamento dell’indennità di amministrazione e per questo si scenderà in piazza a Roma davanti al Mef in via XX settembre a partire dalle ore 10. A promuovere la mobilitazione, con lo slogan “Più diritti a chi tutela i diritti degli altri!”, sono le organizzazioni sindacali Fp Cgil, Cisl Fp, Uilpa, Flp, Confintesa Fp, Confsal Unsa e Usb Pi per protestare contro il mancato riconoscimento della perequazione dell’indennità di amministrazione perchè, specificano, “nonostante le promesse che in legge di Bilancio sarebbe stata inserita una norma apposita, nulla è previsto nel testo inviato alle Camere”.

I treni di lunga percorrenza potranno subire dei ritardi o essere cancellati. Invece, per quanto riguarda i treni di breve percorrenza, saranno garantiti durante le fasce orarie dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 20.