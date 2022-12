Catania, uccise un uomo colpendolo al volto: arrestato 18enne

Le porte del carcere di Catania si sono aperte per l'omicida che, lo scorso luglio, ha colpito la propria vittima talmente forte da causarne il decesso.

Gli agenti della Polizia di Stato, come ordinato dalla Procura di Catania, hanno arrestato durante la giornata dello scorso 5 dicembre il 18enne Domenico Roberto Sciuto, accusato del gravissimo reato di omicidio preterintenzionale, perpetrato ai danni di un cittadino mauriziano durante lo scorso mese di luglio 2022.

Il gravissimo fatto è avvenuto lo scorso 30 luglio, nella centralissima piazza Nettuno, nei pressi dell’area adibita a parco giochi per bambini; senza motivo apparente, il 18enne accusato, dopo aver avuto una discussione con l’uomo, l’ha colpito con un violentissimo schiaffo: l’uomo è caduto per terra, e l’aggressione gli ha causato un malore, facendogli perdere i sensi.

Vista la situazione, il 18enne ha dapprima versato acqua addosso alla vittima, per poi farlo rialzare e portarlo verso una panchina, scappando poi dal luogo del delitto. Ed è proprio su quella panchina che una famiglia di passaggio ha notato la vittima, in evidente stato confusionale, che tentava di aggrapparvisi, non riuscendo e, per conseguenza, cadendo a terra.

Sul volto dell’uomo, trasportato d’urgenza in ospedale, sono stati rilevati ematomi e perdite di sangue dalla bocca: nonostante le cure disperate, il colpo dato da Sciuto si è rivelato talmente forte da causare gravissime lesioni riconducibili a un fortissimo trauma cranio-encefalico.

La vittima non ha avuto scampo: le condizioni sono precipitate, e i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del mauriziano, il successivo 1 agosto. Grazie alle immagini acquisite dalle telecamere poste nell’area dove la vittima è stata ritrovata, si è potuti risalire all’assassino: per lui, ora, si aprono le porte del carcere di Piazza Lanza, in attesa degli ulteriori sviluppi del caso.