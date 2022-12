Catania, spaccio di droga e resistenza a pubblico ufficiale: arrestato un uomo

Continuano i controlli della Polizia a Nesima: arrestato un pregiudicato per spaccio di droga e per resistenza a pubblico ufficiale.

Il personale del commissariato di Nesima nei giorni scorsi ha effettuato dei controlli per contrastare la criminalità nel loro quartiere di competenza. La scorsa notte in Via Francesco Gualanti è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e per detenzione di sostanze stupefacenti e spaccio. Sono stati sequestrati al pregiudicato 15 involucri di marijuana, 240 euro in banconote ritenute ricavo dallo spaccio.

Durante il controllo l’uomo si è opposto agli operatori che però l’hanno bloccato e ammanettato. Un’altra persona è stata condannata agli arresti domiciliari tramite la disposizione dell’Autorità Giudiziaria dopo un furto e altre due persone sono state indagate.