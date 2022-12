Catania, controlli in metropolitana: arrestato 53enne

Aumentano le pattuglie di carabinieri a Catania, i militari hanno arrestato un 53enne che in metro ha aggredito un macchinista ed i passeggeri.

Il comando provinciale dei carabinieri di Catania ha aumentato il numero di pattuglie in città al fine di garantire più sicurezza in questo periodo di feste natalizie, monitorando maggiormente non solo la periferia cittadina ma anche le zone centrali della città che in questo periodo sono le più affollate.

Proprio nei presi della fermata della metropolitana “Stesicoro”, i carabinieri del comando provinciale di Catania hanno arrestato un 53enne catanese per resistenza a pubblico ufficiale. I carabinieri erano già intervenuti presso la stazione metro Stesicoro lo scorso pomeriggio, dato che era stata segnalata la presenza di una persona in escandescenza, arrivati alla fermata della metro in questione, i militari hanno parlato con un macchinista che ha raccontato di essere stato aggredito e minacciato da un uomo ancora presente sul posto che essendo ubriaco aveva infastidito e aggredito vari passeggeri che erano sul treno.

I carabinieri hanno individuato l’uomo che durante le operazioni d’identificazione ha reagito in maniera piuttosto energica mostrando forte resistenza ai carabinieri colpendoli e allontanandoli ripetutamente, ma i militari sono riusciuti a bloccare il 53enne e lo hanno posto a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha convalidato l’arresto disponendo la misura degli arresti domiciliari.