Eroina in promozione “3×2”, blitz a Catania: i nomi degli indagati

Smantellata un'organizzazione a conduzione familiare. Indagate 26 persone.

I Carabinieri del Comando provinciale di Catania hanno fermato un gruppo di spacciatori ritenuti capo a un’organizzazione “a gestione familiare”, eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di ben 26 persone, indagate a vario titolo per associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e spaccio di stupefacenti.

L’operazione, denominata “3×2” (perché l’eroina veniva venduta, appunto, con la formula “tre al prezzo di due”) è scattata all’alba nelle province di Catania, Messina, Palermo, Enna, Cosenza e Benevento. Arrestati in flagranza di reato otto persone e sottoposte a giudizio altre tre. L’eroina recuperata è pari a oltre 600 grammi.

Il Giudice ha disposto la custodia in carcere per nove indagati e l’obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria per altri cinque, e le persone denunciate ammontano a dodici.

Secondo quanto emerso dalle indagini, l’organizzazione criminale avrebbe avuto al vertice il nucleo familiare riconducibile ad Antonio Mannino, che all’epoca dell’inizio delle stesse, cioè da febbraio a dicembre 2020, era detenuto agli arresti domiciliari, e attraverso i figli Domenico e Salvatore avrebbero gestito il traffico illecito.

Di seguito i nomi degli indagati condotti in carcere:

Giuseppe Arena, nato a Biancavilla, 49 anni;

Vincenzo Cardillo , nato a Biancavilla, 44 anni;

Gaetano Di Giovanni, nato a Caltanissetta, 47 anni;

Natale Ferrera, nato a Catania, 37 anni;

Riccardo Giustolisi, nato a Catania, 60 anni;

Antonino Longo, nato ad Adrano, 41 anni;

Antonino Maida, nato a Catania, 63 anni;

Angelo Pagano, nato a Catania , 46 anni;

Pietro Santangelo, nato a Biancavilla, 46 anni.

Obbligo di dimora e presentazione alla polizia giudiziaria, invece, per: